Lady Camones sobre propuesta de adelanto de elecciones: “No ayuda a lograr consensos”

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, se manifestó acerca de las declaraciones que brindó el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acerca de la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de no adelantar las Elecciones Generales. En esa línea, consideró que el comportamiento del primer ministro es “absolutamente irresponsable y confrontador”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la también congresista de Alianza Para el Progreso indicó que el mensaje del presidente del Consejo de Ministros, Torres Vásquez, sobre el anuncio que no expuso el presidente Castillo ante el Parlamento, no ayudará a lograr “consensos”, sino lo contrario. Además, consideró que “oportunidades se dan corrigiendo errores”.

“En su estilo, absolutamente irresponsable y confrontador, lo dicho por el premier Aníbal Torres, luego del mensaje, no ayuda en nada al Ejecutivo y menos ayudará a lograr consensos. Las oportunidades se dan corrigiendo errores, señor primer ministro”, manifestó la congresista Camones.

También puedes leer: Alejandro Cavero pide acta de la PCM para conocer si era cierta la propuesta de adelanto de elecciones

Cabe señalar que, el mandatario acudió al Congreso de la República para exponer la política general de Gobierno y responder las interrogantes del Parlamento sobre su gestión. Al finalizar su mensaje, el primer ministro señaló que el jefe de Estado no anunció el adelanto de los comicios, debido a que trató de impulsar la concertación y corregir la inestabilidad política del país.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales“, manifestó.

Más información: