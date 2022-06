Lady Camones: “Reconozco que me equivoqué”

La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, se volvió a pronunciar acerca del audio filtrado, en donde se le escucha indicar que la bancada de Acción Popular es una “banda delincuencial” y que el congresista Darwin Espinoza sería el líder.

La también legisladora de Alianza para el Progreso (APP) lamentó que las declaraciones que expuso en una reunión privada sean difundidas y consideró que en el país se sigue manejando la política peruana con malas prácticas. En esa línea, pidió disculpas sobre lo sucedido al partido Acción Popular y a los legisladores de la bancada.

“Lamento mucho que se haya dado la emisión de los audios, que hayan tenido que salir de manera reprochable (…) Tengo que reconocer que debo pedir disculpas como ya lo he venido haciendo durante el día no solo el partido Acción Popular sino a los miembros de la bancada”, declaró la autoridad parlamentaria, Camones Soriano, en Canal N.

“Considero que en ningún espacio privado debí de emitir esos calificativos. Yo reconozco que me equivoqué, porque no me debí expresarme de esa manera“, añadió.

Además, se manifestó acerca de las investigaciones que se realizan a seis congresistas de Acción Popular, quienes estarían involucrados en una presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’, de acuerdo con lo manifestado por la empresaria y colaboradora eficaz Karelim López. En esa línea, indicó que no debió referirse dichos parlamentarios como delincuentes, debido a que las autoridades aún continúan indagando al respecto.

“Hay un grupo de parlamentarios están siendo investigados. En tanto, no se demuestre la culpabilidad de ninguno de ellos no he debido calificar de la forma que se ha hecho. Al haberse hecho público corresponde pedir las disculpas, lo hago al partido, a la bancada y al congresista Darwin a quien yo en esta conversación privada mencioné”, señaló.

