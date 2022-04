Lady Camones: “”La mayoría de ciudadanos requieren empleos no una Asamblea Constituyente”

En entrevista para Exitosa Chimbote, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), se pronunció respecto al proyecto de Ley de reforma constitucional para realizar un referéndum en el que se consulte a la población, junto con las Elecciones Regionales y Municipales de octubre 2022, si está de acuerdo o no en la elaboración de una nueva Constitución.

“El proyecto de ley no tiene calidad técnica, no se cuenta con los votos que ellos requieren (Congreso) y no es una prioridad. Solamente el 7% de la población peruana quiere una Asamblea Constituyente”, manifestó la parlamentaria.

Además, comentó que la ciudadanía lo que necesita son empleos, establecimientos de salud adecuados y una buena educación.

Respecto a la inasistencia del ministro de Salud, Jorge López, en la sesión de la Comisión Covid-19 del Congreso, para que responda por los errores en la aplicación de la cuarta dosis, la parlamentaria comentó que es lamentable que el Gobierno tenga ministros que no responda ante estos temas.

“No va a las comisiones que se les cita, porque quizás no tenga la respuesta que nosotros esperamos”, enfatizó.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, calificó de “inconstitucional” el proyecto de ley anunciado por el mandatario Pedro Castillo para que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se consulte en referéndum si el país está de acuerdo con una nueva Constitución.

Desde el distrito de San Martín de Porres (SMP), la titular del Legislativo remarcó que la figura de la Asamblea Constituyente, que se encargaría de redactar la nueva Carta Magna, no está contemplada en la actual Constitución, por lo que tildó de inviable la propuesta del jefe de Estado.

“Como ya lo han explicado hasta el cansancio todos los especialistas y muchos de nosotros, (la propuesta) es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional e inviable”, respondió a la pregunta de Exitosa.

Alva Prieto advirtió que todo el Consejo de Ministros y el dignatario podrían “ser pasibles de una denuncia constitucional” si envían la iniciativa al Congreso.

En esa línea, dijo esperar que el canciller César Landa, en su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional (TC), no firme el proyecto de ley que está por presentar el Ejecutivo.

“Dudo mucho que el canciller Landa firme este proyecto de ley”, manifestó.

