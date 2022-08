Lady Camones: “Hoy vemos un presidente y un premier que siguen azuzando a la población”

La titular del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), resaltó la importancia de que haya una reconciliación entre el Ejecutivo y Legislativo y evitar confrontaciones entre ambos poderes del Estado. Sin embargo, lamentó que el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres continúen con ataques contra la oposición y den mensajes equivocados.

En esa línea, aclaró que el Parlamento no es obstruccionista y que ejerce su función de fiscalización sobre el actuar de los ministros del Estado y las seis investigaciones fiscales que se le sigue al jefe de Estado.

“Creo que hoy la población necesita más que conflicto, reconciliación (…) En este caso el Ejecutivo y Legislativo, pero vemos un presidente y un premier que siguen azuzando a la población, que siguen atacando al Congreso y, sobre todo, dando un mensaje totalmente inequívoco e inexacto de que el Congreso no los deja trabajar”, declaró desde los interiores del hemiciclo.

“La ciudadanía debe entender que no es obstrucción, es función de fiscalización para que el dinero del Estado, que maneja el Ejecutivo, sea bien gastado”, subrayó.

Además, mencionó que si la fiscal de la Nación encuentra hechos concretos que involucren al mandatario “va a presentar una acusación constitucional” en su contra, porque es competencia de este poder del Estado, mientras que el Congreso actuará como corresponda.

La parlamentario también cuestionó que el mandatario no haya declarado ante la Fiscalía en la última citación, en el marco de las investigaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción. “El presidente siempre ha dicho que va a dar todas las facilidades, sin embargo, cada vez que va a declarar no dice nada, se somete al silencio (…) ¿Existe o no corrupción?, es lo que a todos nos interesa”, agregó.

“Si el presidente tiene su verdad. Él tiene que defender su verdad, si la primera dama también tiene su verdad, que demuestren con hechos (…) Tienen que corroborar con hechos concretos que ellos son inocentes de lo que se les acusa, ¿doblegarlo por qué?, Si él tiene su verdad que la defienda con hechos y pruebas”, sostuvo.

