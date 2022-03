Lady Camones: El control político no se trata de “capricho”, sino de una función del Legislativo

En entrevista con Exitosa, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, quien también integra la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), se pronunció acerca de la designación de Nicolás Bustamante, en reemplazo de Juan Silva, como ministro de Transportes y Comunicaciones. En esa línea, consideró que los nuevos integrantes del Gabinete deben de estar “técnicamente capacitados y moralmente aptos”, con el objetivo de que trabajen a favor de la población y atiendan sus necesidades.





“Sabemos que el ministro Silva presentó una renuncia pero que su reemplazo es más de lo mismo. Nosotros ya consideramos como bancada que en dos oportunidades les hemos otorgado el voto de confianza y esta fue defraudada”, declaró.

También puedes leer: Ministro Prado: El voto de confianza es una oportunidad para demostrar que podemos trabajar unidos





La legisladora de APP reiteró que no aprueba el nombramiento de Nicolas Bustamante y reveló que los miembros de su organización parlamentaria esperaron que se designe a una persona “más preparada, que garantice transparencia, y honestidad”. Además, indicó que el control político no se trata de “capricho”, sino de una función del Legislativo.

“Ha sido una persona de confianza del ministro renunciante, conoce todos los manejos. Si estamos hablando de posibles actos de corrupción dentro de esta cartera, no solo va a recaer en la cabeza del ministro que acaba de salir, sino también en la persona de confianza que ha trabajado con él”, manifestó.

Asimismo, indicó que no otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres. Además, señaló que el Consejo de Ministros no ha cumplido con las expectativas, ni los requerimientos que le señaló su organización parlamentaria en reunión con el primer ministro, Aníbal Torres.

“Particularmente no me han logrado convencer. Nosotros como bancada tuvimos una reunión con el premier, hicimos algunos requerimientos a efectos de poder otorgarle el voto de confianza, que recaía en el cambio de algunos ministros. Lamentablemente estos requerimientos no han sido atendidos”, sostuvo.

Más información: