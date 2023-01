Lady Camones: “Debería recortarse el periodo de los jefes de JNE y ONPE, y también de la RENIEC”

“(¿Usted es de la idea de remover al presidente del JNE, al jefe de la ONPE?) Yo pienso que sí, que debería recortarse el periodo de los tres (funcionarios), no solamente de del jefe de la ONPE y JNE, sino también de la Reniec. Hay un gran sector de la población que tiene desconfianza de las autoridades del sistema electoral”, declaró a Canal N.

Si bien sostuvo que una parte de la ciudadanía solicita la remoción de las cabezas del sistema electoral, Camones reiteró que su posición no se basa en la hipótesis del fraude electoral durante la postulación de Pedro Castillo.

“Para mí tampoco hubo fraude. Yo no he levantado nunca la bandera de fraude. Siempre que he tenido la oportunidad de reconocer el gobierno de Pedro Castillo como legítimo y constitucional, lo he hecho, pero esa es mi postura, pero hay un sector de la población que no”, puntualizó.

La propuesta