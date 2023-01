Lady Camones: APP ha solicitado al Gobierno evaluar permanencia del ministro de Educación

En entrevista con Exitosa, la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, dijo que se le ha solicitado al Gobierno evaluar la permanencia del ministro de Educación, Óscar Becerra, tras la serie de cuestionamientos en su contra por presuntas irregularidades en la compra de laptops cuando fue titular del Ministerio de Educación (Minedu) en el segundo gobierno de Alan García.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) refirió que su bancada hizo hincapié de este pedido al premier Alberto Otárola. Dijo que de no ser evaluado por este último, se considerará una eventual interpelación o censura.

“Vamos a otorgar [el voto de confianza al Gabinete Otárola] pero con esta exigencia que se tenga que evaluar la continuidad de este ministro [de Educación], que desluce el gabinete que está presentando Otárola. Ya corresponde al premier evaluar la permernancia, y si fuera [el caso] que no toma esa decisión, entonces veremos, a nivel de bancada, tomar una decisión de interpelación o una censura”, declaró en nuestro medio.

“Lo que nosotros esperamos es ministros que no vengan con estas cargas que lo único que harán es más lento el trabajo porque posiblemente pueda ser removido y finalmente el sector Educación es un sector bastante crítico a nivel país y requiere que la persona que esté en esa dirección asuma el trabajo sin tener que estar con esos cuestionamientos que desde ya deslucen al gabinete”, agregó.

En esa línea, manifestó que el voto de confianza por parte de su bancada al Gabinete Ministerial de Alberto Otárola “no es un cheque en blanco”, sino que continuarán ejerciendo su labor de fiscalización a fin de garantizar a la población el correcto desenvolvimiento de los ministros de Estado en sus diferentes carteras.

“[El voto de confianza que le vamos a otorgar al Gabinete Otárola] no es un cheque en blanco. Definitivamente no. El día de ayer hemos hecho la precisión. Como somos una bancada de centro, que siempre hemos apostado por la gobernabilidad. Obviamente somos de oposición, pero una responsable, que vamos a ejercer nuestra labor de fiscalización. El dar el voto de confianza no significa de ninguna manera un cheque en blanco”, precisó.

Camones indicó que si en el futuro existen graves deficiencias en el Poder Ejecutivo, como designaciones ministeriales inadecuadas o nombramiento de personas sin preparación política ni técnica, exigirán que se corrija cuanto antes.

“El gabinete que se va a presentar ahora al menos no adolece de las serias deficiencias los gabinetes que presentaba el expresidente Pedro Castillo. Entonces vamos a apostar para que este gabinete desarrolle los trabajos que tienen que hacerse en cada una de las carteras que los ministros representan y de cara a la población, atender directamente sus problemas”, puntualizó en Exitosa.

