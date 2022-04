Lady Camones a Torres: “Usted no solo no le tiene miedo a nadie, tampoco respeta a nadie”

La tercera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, cuestionó la actitud del premier Aníbal Torres, quien afirmó que “no tiene miedo a nada” pese a la recolección de firmas para su interpelación y próxima censura, además de las críticas contra el Ejecutivo en los últimos días.

A través de sus redes sociales, Camones señaló que el primer ministro “tampoco respeta a nadie”, en referencia a sus declaraciones de este ultimo jueves durante la sesión del Consejo de Ministros en Huancayo, en donde puso a Adolf Hitler como ejemplo para el desarrollo.

“Es cierto señor Aníbal Torres, usted no solo no le tiene miedo a nadie, tampoco respeta a nadie. El que sí le tiene miedo, al parecer, es el presidente, que aún lo mantiene como jefe del gabinete, a pesar de su pésima conducta”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Más temprano, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Puno, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, indicó que no está aferrado al alto cargo público que le designó el presidente Pedro Castillo y que “no tiene miedo a nada”.

“Soy persona honesta y digo la verdad, y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo, he aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana, seamos honestos, seamos francos, olvidemos los odios de 200 años, tengamos presente que el Perú no es solamente una determinada clase, económica, social y política, que a ellos solo no les pertenece el Perú, que nos pertenece a todos los peruanos”, manifestó el primer ministro.

