Ladd: “En cuarentena hay un incremento de ansiedad y cuadros depresivos”

A una semana de terminar el aislamiento social decretado por el Gobierno; Guillermo Ladd, responsable de la Dirección de Adultos y Adultos Mayores de Instituto Nacional de Salud Menta Honorio Delgado- Hideyo Noguchi, conversa con diario Exitosa sobre el impacto que tiene la medida en la población.

–¿Qué personas son las más afectadas por la cuarentena?

En las experiencias de otros países se ha visto un incremento de ansiedad, cuadros depresivos —debido a que se fuerza a la gente a estar aislada— y la presencia de estrés postraumáticos secundario a lo que se observa a diario sobre las muertes que pueden ocurrir. Sucede, sobre todo, en personas que ya tienen estos males.

Y las personas que han tenido cuadros psicóticos paranoides también pueden verse afectadas porque la paranoia, el temor de que pase algo malo, se eleva por la pandemia.

–¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Qué consejos les daría?

Hay que limitar su consumo de noticias a una o dos veces al día, especialmente en personas que se ponen más ansiosas con las noticias. La fuente de información tiene que ser conocida, con autoridad médica, porque muchas de ellas están influidas por el pánico y el temor irracional. Y hay que aceptar las limitaciones que podemos tener para absolver todas nuestras dudas o superar la incertidumbre que crea esta situación.

–En los médicos, militares y policías el nivel de estrés debe ser alto…

Indudablemente. Por eso quien no sienta que está en capacidad de enfrentar el estrés cotidiano debe pedir a sus jefaturas que los deriven a un manejo que no implique el contacto directo con personas. Hemos visto hace unos días a un militar atentar contra los derechos humanos de una persona en Sullana. Este militar debería abstenerse de estar en contacto con personas porque no sabe manejarse.

–¿Deben recibir soporte psicológico para lograr sobrellevar esta situación?

En toda situación de catástrofe y crisis las brigadas hacen intervenciones al personal que está en contacto directo con personas. Ese personal tiene que exigir a sus autoridades que cumplan con brindarles apoyo psicológico para disminuir la ansiedad que significa estar en contacto con pacientes [ en el caso de médicos] o personas a las que deben reducir para garantizar que el estado de emergencia se cumpla.

–¿Cómo pueden identificar que pasan por una situación de este tipo?

Por lo general, los cuadros depresivos tardan en aparecer, no surgen de inmediato. Ante una situación de estrés generalizado se toman su tiempo y generan insomnio, falta de hambre, angustia, poca concentración o irritabilidad. Pueden aumentar debido a la soledad y aislamiento social. También puede ocurrir la reactivación de alguna psicosis previa.

–La Policía Nacional destacó la reducción de delitos durante la cuarentena. ¿Esto se aplica en todos los niveles de violencia?

La violencia entre personas que no están del entorno familia indudablemente que ha disminuido, pero dudo mucho que la violencia intrafamiliar haya bajado. Por el contrario, el contacto permanente de personas que ya tienen problemas de violencia familiar puede incrementar este problema y el Gobierno debe dirigir su mirada a prevenir e intervenir ante ese tipo de casos. ❖