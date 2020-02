La Tigresa del Oriente termina con Elmer Molocho: “La relación se acabó”

No da para más. La cantante Judith Bustios, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, anunció la ruptura de su relación sentimental con el folklorico Elmer Molocho dejando en claro que esta vez es definitiva. Aunque no quiso revelar el motivo de su ruptura, la artista aseguró que jamás fue víctima de maltrato físico, pero dejó entrever que habría pasado por una agresión verbal.

“Es de verdad (la ruptura). De una vez se tenía que terminar. Las cosas son o no son. Cuando se rebalsa el vaso, las cosas se tienen que terminar. Han pasado tantas cosas, o de repente le he aguantado tantas cosas, pero ya se acabó” declaró la popular intérprete de ‘Israel’ quien agregó que no regresará con él. “No va a pasar más”, sostuvo.

“No hubo agresión física ¿Si hubo agresión psicológica? Siempre en las discusiones hay maltrato, nunca intentó levantarme la mano eso sí, tampoco lo hubiera permitido. No quiero hablar más, solamente digo que la relación se acabó. Prefiero mi paz y mi tranquilidad a una relación tormentosa. No quiero hablar de eso, la relación es de dos y los terceros sobran”, sentenció.

Asimismo, señaló que a pesar que intentaron mantenerse juntos, las cosas no iban a buen puerto. “Conversamos todo los que nos pasó anteriormente y tratamos de solucionar, de tapar el sol con un dedo, pero no se puede más”, dijo.

“¿Que se siente que lo estoy tapando de algo? Por qué tendría que taparlo. Se acabó y punto. ¿Si voy a denunciarlo? No, no. Son 5 años, igual, tengo muchos planes de viajar y cosas por el estilo. Yo estoy bien”, acotó.