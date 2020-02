La revista ‘Desde el sur’ cumple 10 años

Diez años atrás, Rubén Quiroz recibió el encargo de dirigir una revista académica de filiación universitaria (editada por la Universidad Científica del Sur). Con acierto comprendió que el prestigio de las revistas se mide por el valor de sus contribuciones al saber y este se logra con rigurosidad y criterio amplio, virtudes que tuvo en mente al momento de invitar a un equipo de prestigiosos investigadores a conformar el consejo editorial, entre los que hallamos a Carlos Vargas Salgado (Whitman College) y José Antonio Mazzotti (Tufts University), entre otros.

Las revistas son un tributo a lo permanente desde lo efímero. Su intención es retratar un momento del “estado de la cuestión”, (state of the art). Lo efímero está marcado en la datación: mes, año, etc. También en los temas y perspectivas ya que cada texto académico (serio) transmite las preocupaciones de su tiempo desde los hombros de gigante de la tradición intelectual. Paradójicamente, esta condición es la que construye la posterior sobrevida de revistas como Desde el Sur: por ellas entendemos el entorno académico, intelectual, del momento en el cual aparece cualquier número, pero lo hacemos desde el futuro al que toda revista anhela, desde la mirada del investigador futuro.

Así, en Desde el Sur, edición de julio-diciembre 2019, rastreamos temas ontológica y epistemológicamente actuales, es decir de naturaleza novedosa, fruto de su época o de perspectiva renovada, ajustada a las cuestiones más apremiantes del campo académico.

Artículos sobre literatura y humanidades que visitan autores canónicos (si es que sigue vigente el concepto) y contemporáneos (James Joyce, Vargas Llosa, Lançon, Scorza, José Revueltas, Augusto Higa, Edmundo Paz Soldán, Eguren, Miguel Gutiérrez) comparten páginas con temas de espiritualidad medieval, poética, rescate de elaboraciones alternativas (como las tiras cómicas de Demetrio Peralta), lecturas desde la filosofía de Alain Badiou, no una ni dos, sino cinco lecturas de la arqueología peruana desde el feminismo que llegan a conformar un dossier de indispensable referencia desde este mismo momento y, cerrando el número, un ejemplo de apertura a un género más cercano a lo literario que a lo académico; el ensayo, en dos contribuciones. La primera sobre Ventura García Calderón y la segunda sobre poesía contemporánea.

Desde el Sur logró recientemente ser indexada en la base Scielo (ya estaba incluida en Clase y Latin index), lo que refleja el cuidado y riguroso trabajo emprendido por el equipo de la revista para ofrecernos un producto cultural de calidad intelectual y física, respetuosa de los parámetros esenciales en la investigación científica. Aplaudamos, el resto es silencio.