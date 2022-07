“La Policía no puede hacer nada”, lamenta sobrino de anciana capturada por las rondas en La Libertad

En entrevista con Exitosa, Iván Pinedo, sobrino de Irene de la Cruz (64), una de las ocho mujeres que fueron detenidas por las rondas campesinas por supuestas prácticas de brujería en el distrito de Chilia, provincia de Pataz (La Libertad), dijo que su pariente lleva al menos diez días detenida, por lo que lamentó la supuesta inacción de la Policía para realizar las labores de rescate.

Durante el diálogo con Manuel Rosas, en el programa ‘Exitosa Perú’, Pinedo señaló que en la zona hay al menos cinco policías que no se dan abasto para controlar a tantos ronderos; sin embargo, criticó que no se hayan pedido refuerzos para rescatar a las mujeres, quienes supuestamente saldrían hoy, según lo anunciado por la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad.

“Hasta el momento, todavía no la liberan y está bajo (el poder) de las rondas campesinas. En Chilia solo hay tres o cinco policías y ellos dicen que no pueden hacer nada contra tantos ronderos. ¿Qué hacemos si ellos no piden ayuda?”, lamentó.

Pinedo, quien se encuentra en Chimbote (Áncash), detalló que los hijos de Irene están en la zona, pero aún no podido interponer una denuncia por miedo a represalias contra la adulta mayor. Según contó, los ronderos habrían dicho que “si se pone la denuncia, peor va a ser para su mamá”.

En esa línea, el sobrino de Irene contó que la adulta mayor padece de severos dolores en la garganta tras estar más de 10 días bajo el poder de los ronderos campesinos.

Acotó que la anciana, a pesar de su edad, es obligada a despertarse entre las 03:00 a.m. y 04:00 a.m. para ser bañada con agua fría. Pero no ese no sería el único castigo al que ha sido sometida, pues en un video se observa a la mujer siendo azotada mientras está colgada del techo.

Como se recuerda, Irene de la Cruz fue capturada tras ser acusada de aplicarle brujería en comida a su conyugue, a quien se le diagnosticó cáncer en fase terminal. De acuerdo con Esteban, uno de los hijos de la mujer, su madre estaría siendo víctima de difamación, por lo que habría sido injustamente capturada por los ronderos.

La Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad ya se ha pronunciado para rechazar estos actos y ha estimado que las ocho mujeres serían liberadas este lunes 11 de julio.

