La Panka: Afectados por discriminación son nombrados socios vitalicios

La dueña del restaurante La Panka, Denisse Nossar, se pronunció en Exitosa sobre lo ocurrido con el local franquicia ubicado en la Costa Verde, escenario de un presunto acto de discriminación. En “Exitosa te Escucha”, conducido por Claudia Chiroque, Nossar aseguró que se deberían sancionar este tipo de hechos, y contó la medida que tomaron para indemnizar y reparar el daño causado por el gerente de su ex local afiliado.

“Me siento avergonzada, sin embargo, salí al frente de este hecho inaceptable. Construir mi marca me ha costado muchísimo. No solamente nos hemos solidarizado de palabras, sino de hechos. Nosotros los hemos vuelto socios vitalicios para que ellos puedan asistir a cualquier Panka afiliada y puedan consumir durante toda la vida sin condición alguna y se les borre de la memoria esa horrible experiencia que han pasado”, dijo Nossar.

Por otro lado, Eduardo Velarde, representante de La Panka Costa Verde, desmintió la versión de Denisse sobre la relación entre la franquicia y el local barranquino, y la calificó de mentirosa. “La Panka Costa verde es una franquicia y yo fui su dueña en su primer año. Cuando yo me separo de mi exposo, yo le cedo mis acciones gratuitamente para que él se haga cargo y tenga una agenda de ingresos y nos separemos en buenos términos. Siempre actué de buena fe”, comentó la dueña de la marca.

Acotó también que han recibido varias denuncias de discriminación de ese local. “(Algunas personas), el local vacío, querían una mesa frente al mar y les decían: no, esta mesa usted no la puede ocupar. Las reservaban para otro tipo de personas y ellos se han sentido también discriminados”, mencionó. En ese sentido, recalcó que el restaurante en la Costa Verde ya no es más La Panka e instó a los administradores a retirar la marca del establecimiento.

Cabe recordar que El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que de confirmarse el acto de discriminación se procederá a sancionar a la empresa infractora con una multa de hasta 450 UIT, equivalente a S/ 1 935 000 (un millón 935 mil soles).