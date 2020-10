La Molina: Madre de familia muere tras se atropellada por un camión mezclador de cemento

Esta tarde al promediar las 2 de la tarde, una mujer falleció luego de ser aplastada por un camión mezclador de cemento que se salió de control en el distrito de La Molina. La madre de familia de 57 años trató de esquivar el vehículo pero no lo logró.



Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos en donde logramos conversar con la hermana de la víctima, identificada como Fortunata Fotocino Lumín, y aseguró que la mujer, al momento del accidente, se encontraba retornando a su domicilio para poder preparar el almuerzo de sus hijas, sin embargo, al darse cuenta de que el camión se dirigía hacia ella trató de cruzar la pista, pero su muerte fue inevitable.

“Mi hermana es costurera y vino a hacerle el almuerzo a sus hijas, cruzó la pista y después el carro viene contra ella. Lo que yo pido es justicia para mi hermana, ella era una buena persona”, manifestó la hermana de la señora Fortunata entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que el abogado del chofer, que causó la muerte de su hermana, se puso en contacto con ella y trato de hacerle ofrecimiento y sobornarla para que las investigaciones no sigan su curso y la denuncia quede sin efecto. Sin embargo, ella aseguró que no cederá ante la presión de la contraparte y seguirá luchando para que la muerte de su familiar no quede impune y el responsable reciba la mayor pena por el delito cometido.

Finalmente, se espera que en las próximas horas la Comisaría de Las Praderas revele nuevos detalles sobre el caso que permita esclarecer lo sucedido esta tarde en el distrito de La Molina y que hoy enluta a una familia.

