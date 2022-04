La Molina: estilista fue hallado maniatado y degollado al interior de su vivienda

Conmoción. El estilista Javier Luis Pauca Serda (56) fue hallado muerto al interior de su vivienda ubicada en La Tercera Etapa de Musa, en el distrito de La Molina. El cuerpo fue encontrado maniatado y con cortes al lado de unas escaleras, según detallaron sus familiares.

“Lo que han hecho con él es terrible, es horrible. Le hubieran robado, pero no hubieran hecho la crueldad con la que lo han asesinado a mi hermano. ¡No merecía morir de esa manera! Él siempre ayudaba, colaboraba”, lamentó Ruth Pauca, hermana de Javier, en declaraciones para Exitosa.

Según primeras versiones, en la vivienda se habría realizado una reunión la noche del miércoles, en donde habrían participado tres personas allegadas a Pauca Serda. La Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que esos tres sujetos estarían involucrados en el crimen.

“Lo único que vemos es que se han llevado su billetera, tarjeta, sus celulares y su carro“, mencionó la hermana del estilista. Asimismo, informó que esos tres hombres serían provenientes de Casma. “Yo no los conocía“, agregó.

Por su parte, una de las vecinas y amiga personal de Javier Pauca narró que la noche del miércoles no escuchó ruido en ninguna vivienda. Indicó, además, que se enteraron de los hechos porque la víctima no acudió a su centro de trabajo y tampoco respondía a su celular ayer jueves.

“Él tenía una cita con una clienta [ayer jueves], pero no llegaba a la peluquería. Se preocuparon porque él era bien puntal con su trabajo. Lo llamaron y no contestaba. Entonces, ayer (jueves) una chica vino en la noche a ver por qué no fue a trabajar. Al poco rato, la chica que llegó vio sangre en la casa y ya no quiso entrar“, detalló la mujer.

La vecina de Paucar Cerda también relató que fue el sobrino del estilista quien finalmente ingresó a la casa a verificar qué había sucedido. Esto ante los gritos de la trabajadora y porque la PNP llamó a Ruth Pauca para indicarle que habían encontrado las pertenencias y celular de su hermano.

“Su sobrino vio [la sangre], entró y se dio con la sorpresa que estaba muerto en la escalera. ¡Ya lo habían matado! y nosotros no sabíamos nada. Él era una bella persona, nunca se metió con nadie. Lo poco que tenía siempre lo compartía. ¡No era la manera que lo maten! Para mí era como un hermano”, expresó la amiga de Javier.

Inseguridad

La familia del estilista denunció que, en los últimos meses, se han registrado episodios similares en la urbanización Musa. En esa línea, solicitaron apoyo a las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana y justicia para encontrar a los asesinos de su familiar.

“Lo único que exigimos a las autoridades es que tomen cartas en el asunto. Necesitamos seguridad. Muchas seguridad porque están pasando muchas cosas increíbles. Nos sorprende todo. No aceptamos nada y solo pedimos justicia porque mi primo no merecía morir así. Una persona buena, humana, solidaria, no merece morir así”, dijo un familiar de Javier.

