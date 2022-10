La molestia de Sergio George con bailarina Gabriela Herrera

Sergio George reveló cuál es su verdadera relación laboral con Gabriela Herrera. Como se recuerda, la bailarina anunció públicamente que el productor musical la había contratado con la promesa de convertirla en una estrella de la música a nivel internacional.

También te puede interesar: Karla Tarazona se rectifica y acepta que Rafael Fernández pagó colegio de sus hijos

“No sé si con Yahaira (Plasencia) no dio la talla. Creo que yo tengo mucho potencial que explotar. (…) Sergio me buscó, yo no lo llamé”, comentó la actual participante de ‘El Gran Show’ en ‘Magaly TV La Firme’.

El productor norteamericano, de origen puertorriqueño, rápidamente salió al frente y desmintió a la bailarina. Sergio George se mostró incómodo y resaltó que él sigue trabajando con Yahaira Plasencia, por lo que sacarán un nuevo disco. “Mientras la gente habla, yo trabajo. Yo puedo masticar chicle y caminar a la misma vez”, sostuvo.

Además, dijo que Gabriela Herrera no tenía su ‘permiso’ para hablar: “No ha firmado nada, no ha firmado nadie. Es un proceso que me gustaría ver con más calma. Hay personas que se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo”.

“Muchas personas empiezan a anunciar cosas que no se han dado, y ojalá que se dé porque no hay garantía aquí, no es la forma de hacer las cosas, no se puede vender algo que no hay”, dijo sobre la bailarina.

Por el Perú

Por otro lado, el productor dejó en claro que se anima a apostar por el Perú porque considera que hay mucho talento. “En Perú hay mucho talento y mi trabajo será llevar ese talento a todas partes del mundo”, afirmó. Semanas atrás, Sergio George estuvo como jurado en “La Gran Estrella”, en donde resaltó el desempeño de varios cantantes peruanos. Como se sabe, es el productor musical de Yahaira Plasencia.

Lo más visto en Exitosa