“La madre no es culpable”: La polémica respuesta de la vocera de la plataforma 8M

El cuerpo sin vida de una menor de 4 años de edad, fue hallado la tarde de ayer dentro de un costal de rafia en un descampado ubicado en el cerro “La Mina”, en Payet, Independencia. ‘Exitosa te Escucha’ se comunicó con Liz Sulca, vocera de la plataforma 8M, representante del Bloque Universitario Feminista, quien afirmó que “la madre no es culpable” de nada.

“Acá tampoco es culpar a las madres, estamos en una sociedad que de por si es machista, entonces se ha acostumbrado a que el cuerpo de las mujeres y niñas puedan ser usados como un objeto”, indicó Sulca.

Sin embargo, la conductora del programa Claudia Chiroque le volvió a preguntar a la feminista si la madre de la pequeña, Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), era culpable.

“No es culpable, el culpable siempre va a ser el agresor. (…) El rol de las madres siempre va a ser el de cuidado, pero también creo que volvemos a pensar que las mamás siempre tienen que tener ciertas características con los hijos o roles que la sociedad les impone. Pero más allá de eso, es una mujer y tiene necesidades”, acotó Sulca.

Por último, Liz Sulca pidió que no se juzgue a las mujeres. “Por qué no juzgamos más al agresor, por qué no vemos a la sociedad y el machismo”.