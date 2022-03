La Libertad tres días sin fallecidos por la covid-19

Un panorama alentador se presencia a exteriores de los hospitales de la provincia de Trujillo, si bien, anteriormente se registraba ciudadanos que pernoctaban en carpas a exteriores de los nosocomios para recibir información sobre su paciente internado por Covid-19, ahora las veredas y pistas lucen totalmente libres.

Sin duda alguna el avance de la vacunación contra la Covid-19 a los liberteños ha disminuido drásticamente el nivel de contagios y mortalidad, ya que desde hace tres días no se reporta ningún fallecido en toda la Región La Libertad.

Recordemos que el pasado martes, el comando Covid-19 sostuvo una reunión donde se encontraba el ministro de Salud Hernán Condori y el gobernador regional Manuel Llempén quien informó el cronograma de avance sobre el proceso de inoculación que están llevando.

Asimismo, precisó que no se debe bajar la guardia ante este virus que ha causado cientos de muertes en nuestro país y manifestó la importancia de la vacunación ya que “de 32 personas que están en UCI por Covid-19, 24 no estaban vacunados o no habían completado las dosis necesarias, y de 33 hospitalizados, 21 tampoco no estaban inoculados”

Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que desde el 1 de abril las personas mayores de 18 años que no cuenten con la tercera dosis no podrán ingresar a lugares públicos y privados.

