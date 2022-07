La Libertad: Más de 70 ollas comunes cierran en Alto Trujillo por falta de agua

Con una población de más de 90 mil habitantes, el centro poblado Alto Trujillo (La Libertad) vive una cruda realidad pues el 40% de esta población consume agua no apta para el consumo humano, siendo una gran preocupación para todas las familias, en especial para las ollas comunes que día a día buscan sobrevivir con tres baldes de agua diaria.

Tal es el caso de la olla común ‘Paz y Amor’ y ‘Mujeres Unidas’, ubicadas en el barrio 4D y 4C, que desde hace una semana han tenido que parar sus labores por falta de agua. “Esta semana no hemos funcionado como olla común porque no hay agua. Sin agua no se puede hacer nada. Es un elemento básico para todos”, contó una de las madres de familia.

En esa línea, la titular de la una de las ollas comunes mencionadas pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, dotar de servicio de agua potable al centro poblado, a fin de continuar alimentando a los más vulnerables. “Sin agua no podemos vivir, el agua es vida”, anotó.

Por su parte, el alcalde del centro poblado Alto Trujillo, Nover Cruz, mencionó que de las más de 200 ollas comunes que venían funcionando se han reducido a 130, producto de la falta de líquido elemento en su jurisdicción.

“Hay 130 ollas a la fecha, y hay algunas que están activas y otras que no por la situación de no contar con los elementos básicos y otras por la falta de agua. El 40% que no tiene el servicio de agua y alcantarillado, y estando aquí a 15 minutos de la capital de la provincia de Trujillo. Es una situación contradictoria y absurda de no tener el agua en Alto Trujillo”, declaró a nuestro medio.

Por ello, invocó a las autoridades correspondientes a verificar el reinicio de la construcción de la presa Palo Redondo, obra que forma parte del Proyecto Especial Chavimochic que está ubicada en la provincia de Virú, La Libertad, y servirá para el uso poblacional y agrícola de la región.

Respeto a la visita del jefe de Estado a la ciudad de Trujillo, sostuvo que “hubiéramos querido que todos los presidentes que nos han visitado nos escuchen al menos 4 o 5 minutos para que puedan conocer las necesidades de los pueblos más alejados del Perú, pero nunca ha sido posible”.

“Esperemos que en el futuro se pueda realizar”, agregó. Sin duda, es una triste realidad que se ubica a 15 minutos de la provincia de Trujillo.

