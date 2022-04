La Libertad: alcalde de Sanagorán es cargado por ciudadanos para que responda por irregularidades en obra

Las presuntas irregularidades en una obra pública despertó la indignación de los ciudadanos del caserío de Peña Colorado, quienes llegaron hasta la plaza de Armas del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, para obtener respuesta del alcalde Mariano Paulo Monzo.

Los ánimos se caldearon cuando el burgomaestre habría querido abandonar la reunión que sostenía con los manifestantes, pero estos lo tomaron por la fuerza y cargado lo llevaron hasta la zona de la obra para que les brinde explicaciones de lo sucedido sobre la obra de riego tecnificado.

Los pocos efectivos policiales que había en ese momento no pudieron evitar que la autoridad edil fuera arrastrada por la turba de manifestantes.

“Estamos reclamando por los incumplimientos por actas y compromisos que tenemos con el señor alcalde y por eso estamos acá. No es la primera vez, no queremos que la obra se quede como un elefante blanco, un riego tecnificado es una obra de gran envergadura, la empresa cumplió y el alcalde no ha impuesto penalidades, pese a que la obra está inconclusa”, afirmó uno de los manifestantes.

En su defensa, Paulo Monzo aseguró que se han enviado cartas notariales a la empresa encargada de la obra, y se espera que subsane dichas observaciones. “El lunes deberían estar retomando la obra, caso contrario volveremos a notificar y luego, en todo caso, denunciar”.

Y continuó: “Si es necesario hacer una denuncia ante el Órgano de Control Institucional, para determinar la responsabilidad del alcalde o su no se ha cumplido con el expediente técnico, lo haré“.

