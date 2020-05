La Libertad: alcalde de Pacasmayo confirmó que dio positivo a COVID-19

Luego de que se confirmara que hasta este sábado 23 de mayo, en el Perú, 115 754 personas han dado positivo a coronavirus en nuestro país, el alcalde de la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, Víctor Cruzado Rivera, confirmó mediante una transmisión en sus redes sociales que contrajo el COVID-19.

Debido a ello, el burgomaestre pidió licencia por 15 días para realizar el aislamiento domiciliario correspondiente y luchar contra esta enfermedad. Además, aclaró que no ha presentado síntomas hasta el momento, no obstante, decidió realizar una estricta cuarentena para no poner en riesgo a los miembros de su familia.

“Tengo dos hijos en casa a los que deseo abrazar fuertemente, pensé hacerlo al terminar la cuarentena pero lamentablemente tengo que cuidar mi salud”, aseveró Cruzado Rivera.

“A todos los amigos que están en los centros poblados, en las tranqueras, hay que cuidarnos, no somos inmunes. Soy un hombre de fe y tengo plena convicción de que Dios me cuidará, tengo el alma de mi madre que seguramente me está cuidando desde el cielo y me dice, todavía no te vengas, tienes dos hijos que cuidar”, añadió el alcalde.

Se elevó a 3 373 la cifra de fallecidos y a 115 754 los casos positivos en el país

Este sábado, el Ministerio de Salud (MINSA) informó mediante un comunicado que se elevó a 115 754 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, tras cumplirse 69 días del estado de emergencia nacional.

Lastimosamente, hasta la fecha, 3 373 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia en nuestro país, también informó el MINSA.