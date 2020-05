La increíble explicación del alcalde que se hizo pasar por muerto para evitar ser detenido

Hace algunos días, Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde de Tantará, distrito de la región Huancavelica, se volvió tristemente viral, luego de protagonizar un penoso acto. Para evitar ser detenido por las autoridades, el burgomaestre no tuvo mejor idea que esconderse en un ataúd y hacerse pasar por muerto.

Luego del escándalo que significó el hecho, Urbina Torres rompió su silencio y se pronunció al respecto para explicar la razón de sus actos. “En esos momentos vi muy pequeño el ataúd y por eso, involuntariamente, me recosté. Estaba con el regidor. Mi persona se acercó dónde están fabricando los ataúdes para verificar su tamaño, la altura y el ancho. Por eso me recosté, no tiene nada que ver la intervención policial”, aclaró.

Además el titular de la comuna de Tantará aseveró que es totalmente falso que él se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas al momento de la intervención policial. “No estaba con ningún funcionario durante la intervención. Estaba con dos personas del pueblo, sin botellas o copas. Estábamos comiendo galleta con pan. No ven las consecuencias”, indicó.

El burgomaestre además aseveró que entiende que las autoridades estén en el ojo de la tormenta durante esta emergencia sanitaria. “Pero tampoco pueden dañar malévolamente a mí a y mi familia”, concluyó.

Como se recuerda, Urbina Torres se escondió dentro de un ataúd sin tapa para evitar su detención y que los agentes creyeran que era un cadáver y que había fallecido a causa del COVID-19. Sus acompañantes también se ocultaron en los cajones. Todos fueron trasladados a la comisaría de la localidad.