‘La Foquita’ superó a la película de Will Smith

“Ni en sueños pensé superar a Will Smith, estoy muy agradecido y emocionado por la acogida”, fueron las palabras de Jefferson Farfán al conocer el éxito obtenido en su estreno de la película La Foquita: el 10 de la calle.

En comunicación con la productora Lfante Films, responsable de la cinta, el futbolista contó que desde chico veía las películas y series de Will Smith. “Para mí es un logro inexplicable haber superado a su película”, dijo luego de conocer que ‘La Foquita’ fue vista por cerca de 50 mil espectadores, superando a Bad Boys for Life de Will Smith y Martin Lawrence.

La película inspirada en la vida del jugador llenó las salas de cine a nivel nacional. En la película se narra la inspiradora historia de Farfán, un niño de barrio humilde, que a pesar de las adversidades nunca se dio por vencido.

Los sacrificios de su madre por llevar un plato de comida a su familia y alejarlo de las malas influencias, como su debut a los 16 años en la liga profesional peruana, su exitoso paso por Europa, sus lesiones y frustraciones son algunos de los puntos clave que es la atracción de esta película.

La dirección está a cargo de Martín Casapía, y destacan en el elenco Juan Carlos Rey de Castro, Eva Ayllón, Anaí Padilla, Ramón García, Ray del Castillo, entre otros.

La película fue filmada en el populoso distrito de Villa El Salvador, donde discurre toda la historia del jugador de Lokomotiv.

NO SUPERÓ A ‘GUERRERO’

Si bien La Foquita: El 10 de la calle ha generado gran expectativa en la audiencia peruana, su estreno no superó al de Guerrero; que narra la historia de los inicios de Paolo Guerrero. Guerrero llevó en su primer día 111 mil 946 espectadores; más del doble de los 48,972 que ha obtenido ‘La Foquita’.