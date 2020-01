Empezó un nuevo año y como es usual, muchos futbolistas confirmaron en qué equipos continuarán su carrera profesional. En Alianza Lima, actual subcampeón del fútbol peruano, se confirmó que el central uruguayo, Gonzalo Godoy, no continuará en el club para la presente temporada.

Al confirmarse la noticia, el defensor charrúa decidió despedirse del cuadro íntimo y de todos sus hinchas con una extensa y emotiva publicación en redes sociales. Godoy agradeció el cariño recibidos por los seguidores del cuadro íntimo y explicó lo que le significó vestir los colores blanquiazules.

“Llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijeron que tenía la maldición y que nadie quería venir. Incluso jodían con el ‘quino’, que no sabía lo que era, hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo. ¡Como lo dice la canción; Alianza Lima es el Perú!”, publicó Godoy al inicio de su mensaje.

Cabe indicar que los íntimos también hicieron algunas contrataciones para pelear el título nacional, así como la posibilidad de continuar en carrera en la Copa Libertadores. Entre los más destacados está Josepmir Ballón, Jean Deza y Alberto Rodríguez, mientras que uno de los nombres que estaría a poco de confirmarse en tienda blanquiazul sería el de Alexi Gómez.

Lee el mensaje completo de Gonzalo Godoy a continuación: