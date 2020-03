La dura crítica de Jely Reátegui a las personas que arrasaron con los productos en supermercados

Tras los 38 casos confirmados de coronavirus en el Perú, la actriz peruana, Jely Reátegui, se refirió a la repentina locura de la gente al comprar productos de primera necesidad y quedó indignada por las personas que se alarmaron innecesariamente.

La artista se pronunció a través de su cuenta de Instagram para arremeter en contra de la población que desabastece el papel higiénico.

“Aprovecha para fortalecer hábitos de limpieza, de comunidad y no te lleves todo el papel higiénico por la p*** porque si voy a comprar y no encuentro nada, voy a buscarte a tu casa y me voy a limpiar el c*** con tu sábana porque con tu papel higiénico voy a hacer hermosas esculturas de bricolage”, se lee en la publicación de Jely.

Además, exhortó a las personas que se mantenga seguros en sus casas: “Si sales que sea sólo por lo necesario. Evita lugares con mucha gente. Toma tu agüita caliente. Estornúdate en el codo. Deja de besuquear a todo el mundo”, añadió la actriz.