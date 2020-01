La dura crítica de Daniel Urresti a Mario Bryce luego de su repudiable acto contra Julio Arbizu

Este martes, el candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, Mario Bryce, fue duramente criticado luego de que, en pleno debate de ideas y propuestas contra el también candidato al Legislativo, Julio Arbizu, le entregara un par de jabones.

El hecho no solo fue condenado por miles de cibernautas sino que el mismo Julio Arbizu utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema. “Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, aseveró.

Asimismo, Daniel Urresti, excandidato a la presidencia de Lima y actual postulante al Legislativo por Podemos Perú, se pronunció y además de mostrar su solidaridad contra Arbizu, lanzó una dura crítica contra Mario Bryce.

“El monstruo de tres cabezas mostró hoy su rostro más repugnante: EL RACISMO. Estamos contigo, Julio Arbizu. PD: No coloco la imagen completa por repudio a la acción”, indicó Urresti en sus redes sociales.