“La delincuencia truncó mis sueños”, lamenta salsera Brunella Torpoco

Una de las cantantes salseras más prometedoras es Brunella Torpoco quien anunció que se retira de la música tras sufrir atentados y que ha puesto en peligro no solo su vida, sino incluso de su familia. La artistas a través de sus redes sociales emitió un comunicado y explicó los motivos de su retiro musical.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, explicó.

Torpoco indicó que cumplirá con las presentaciones pactadas, pero no firmará más contratos por su seguridad y la de su familia.

La salsera había recibido amenazas de extorsionadores, quienes le pedían un “cupo”. “Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños. Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es lo más importante para mí”, indicó.

