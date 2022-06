La comisión de Fiscalización no busca la verdad, señala el abogado del presidente Castillo

En la última edición de Exitosa te Escucha, dialogamos con Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, quien cuestionó a la comisión de Fiscalización del Parlamento por variar el estatus del mandatario de testigo a investigado. Además, dio a entender que el jefe de Estado no acudirá a la citación de este grupo de trabajo y solicitará le envíen el pliego interrogatorio.

Espinoza señaló que la comisión de Fiscalización actuó en base a la negativa de Pedro Castillo en asistir a las citaciones y solicitar responder de manera escrita. Según señaló, el jefe de Estado se amparó en la ley, razón por la cual, esto no era motivo suficiente para que se le varíe su estatus.

“Hay una media verdad en la afirmación de la comisión de Fiscalización. Ellos dicen que han llamado al presidente y este no dice nada. El jefe de Estado ha contestado y ha pedido el pliego interrogatorio para brindar la información, conforme lo manda la ley. Eso es legal, no es abusivo ni ventajoso. Como Fiscalización no quiso mandar este pliego, cambiaron el status del presidente de testigo a investigado. Eso es inadmisible. No podemos cambiar los status de las personas porque no van a declarar. El presidente no se rehusó, sino que pidió el pliego interrogatorio”, precisó.

El abogado del mandatario indicó también que el grupo parlamentario “no buscaba la verdad”, sino que “pretendían buscar imputar cargos” contra Castillo Terrones.

“Una comisión política no busca la verdad, como en este caso Fiscalización que busca imputar cargos. Si buscas exponer al presidente para poder criticarlo, eso no se va a tolerar. Si buscas alcanzar la vedad con información, eso se va a entregar”, señaló.

“Un órgano político que tiene una anteojera de culpabilidad, lo que busca es coger algún trozo de la declaración o información otorgada por el presidente para poder imputarle cargos. Seamos sinceros, esa comisión no busca la verdad”, añadió.

Al ser consultado por la razón por la cual Castillo decidía acudir a la Fiscalía, pero no a la comisión, Espinoza indicó que los fiscales estaban obligados por la ley a ser objetivos y a los congresistas no.

“Los parlamentarios de oposición no son objetivos, sus conductas, declaraciones, están teñidas de subjetividad y contrariedad. Se entiende, es un juego político. Mientras la fiscalía se rige en un criterio de objetividad, los congresistas de oposición se rigen en un criterio de oportunidad y conveniencia”, acotó.

SI PJ APRUEBA LA TUTELA DE DERECHOS, DECLARACIÓN ANTE FISCALÍA SE ANULA

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, en entrevista con Exitosa, se pronunció luego de que el jefe de Estado acudió a responder ante la Fiscalía sobre la indagación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y afirmó que si el Poder Judicial (PJ) aprueba la tutela de derechos, la declaración de hoy se anularía.

“(La declaración de casi cuatro horas) se anula, se deja sin efecto. Eso es lo que corresponde porque en el derecho, aquello que se declara nulo es como si nunca hubiese existido. Eso lo reconocen los artículos 150 y 154 del Código Procesal Penal”, explicó Espinoza.

Además, precisó que el mandatario cumplió con su labor frente al Ministerio Público mientras el PJ resuelve dicho pedido.

MIRA LA ENTREVISTA

