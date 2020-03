Todo un personaje. En la conferencia de prensa posterior a la eliminación ante el Chelsea de la FAcup de Inglaterra, el entrenador de Liverpool, Juergen Klopp, sorprendió a más de uno con la respuesta que dio tras ser consultado por el coronavirus, epidemia que viene azotando varios lugares del planeta.

En plena rueda de preguntas, un hombre de prensa hizo un alto a las interrogantes sobre fútbol y pidió una opinión al técnico alemán sobre la epidemia originaria de China. “¿Qué opina sobre ello y si existe un temor de que pudiera afectarlos?”.

Algo incómodo por la pregunta, Klopp respondió: “Lo que no me gusta para nada es que la opinión de un entrenador de fútbol sobre un tan serio como este sea importante. Realmente no lo entiendo. Es como si yo te preguntara a ti y tú estás en la misma posición que yo. No es importante lo que la gente famosa diga (…) Personas como yo no saben nada del tema. Los que sí saben darán su opinión y dirán qué y qué no hacer”, indicó.

Para concluir, Klopp aseveró que él solo era una persona con una gorra de béisbol y una barba mal afeitada y que sí, en efecto, estafa consternado por todo lo que estaba pasando, sin embargo, recalcó que su opinión no era importante.