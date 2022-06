La anemia en la etapa escolar

La anemia viene a ser la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre a valores que están por debajo del determinado por la Organización Mundial de la Salud, esta disminución limita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, entre la sangre y las células, lo cual es indispensable para el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos. Es ahí donde radica la importancia de mantener una alimentación saludable y rica en hierro durante la etapa escolar, ya que el cerebro de nuestros niños va a requerir de grandes cantidades de oxigeno para un optimo desempeño dentro y fuera de las aulas.

Existen varios tipos de anemia, y estas poseen relación con diversas enfermedades, como la anemia por deficiencia de hierro, la anemia perniciosa, la anemia aplásica y la anemia hemolítica. Sin embargo, es la anemia por deficiencia de hierro la mas prevalente en nuestro país, por lo cual es considerada un problema de salud pública, ya que trae consecuencias no solo en el estado de salud de la población, sino que también repercute en el desarrollo del país.

Puedes leer: Hipertensión arterial

Es importante saber la estrecha relación que existe entre la anemia y el hierro, quien en resumidas cuentas viene a ser el principal componente de los glóbulos rojos, por lo tanto los padres deben de ser conscientes de la importancia que implica incluirlo en la dieta diaria de los menores. El estado de este está determinado por el contenido de hierro en la dieta, la disponibilidad del mismo, así como las pérdidas y requerimientos por crecimiento. Además, es necesario conocer también la importancia de los cítricos en relación a la anemia, ya que el consumo de estos favorece la absorción del hierro, siendo esenciales en la dieta del menor.

¿A quienes afecta con mayor frecuencia la anemia?

A los niños y niñas prematuros o con bajo peso al nacer, ya que al nacer antes de tiempo no cuentan con suficiente reserva de hierro; a los niños y niñas menores de 2 años ya que a esta edad presentan un rápido crecimiento y han de requerir una mayor concentración de hemoglobina para su desarrollo; a las niñas y niños de 2 a 5 años ya que a esta edad se suele presentar una alta exposición al consumo de alimentos de bajo valor nutricional; y las gestantes, quienes tienen elevadas necesidades de hierro para el desarrollo del feto, la placenta, entre otros.

En nuestro país, el 40.1% de niños de 6 a 35 meses vive con anemia y, dentro de las principales causas tenemos: La inadecuada suplementación durante la gestación, corte precoz del cordón umbilical, prematuridad y bajo peso al nacer, disminución del consumo de Lactancia Materna Exclusiva, deficiente ingesta de hierro en la dieta de gestantes y niños, desconocimiento de la madre sobre el problema de la anemia, consecuencias, prevención y tratamiento.

Las consecuencias de la anemia en la infancia y durante los primeros años de vida son irreversibles, y entre estas tenemos: Mayor riesgo de mortalidad por anemia de la madre durante la etapa fetal, afecta el desarrollo psicomotor, cognitivo del lactante, tiene consecuencias a largo plazo en edad escolar, disminuye de la capacidad física, y a todo ello también podríamos agregarle, que afecta a la sociedad.

¿Cómo podríamos darnos cuenta si nuestro hijo tiene anemia?

Existen dos formas de diagnosticarla, ya sea mediante un examen clínico, el cual puede no ser determinante, ya que hay situaciones de carencia de hierro que aun así no dan síntomas, o mediante un examen de laboratorio en el cual se medirá la concentración de hemoglobina en la sangre. Dentro de los síntomas que podríamos observar en nuestros niños, están la debilidad o fatiga, anorexia (no tiene apetito), sueño incrementado, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, vértigos, mareos, cefaleas (dolores de cabeza) y alteraciones del crecimiento. En algunas situaciones se pueden lograr observar inclusive, alteraciones como queilitis angular (boquera), piel y mucosas pálidas, pelo ralo y uñas quebradizas, tendencia a comer tierra, taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo (dificultad para respirar).

¿Qué tipo de hierro se absorbe mejor?

El hierro proveniente de los alimentos de origen animal (hierro hem) es el que se absorbe con mayor facilidad y se altera poco ante la presencia de factores puedan evitar su absorción; además, su porcentaje de absorción es del 15% al 40%. Los alimentos con mayor contenido de hierro hem son de color oscuro, entre ellos tenemos: sangre de pollo, vísceras rojas (baso, hígado de pollo, riñones y bofé), todo tipo de carnes rojas y pescado, la capacidad gástrica de una niña y niño varía de acuerdo a la edad, la cantidad de dos cucharadas de alimento de origen animal llegaría solo a cubrir la 1/5 parte de las necesidades de hierro que tiene, por lo tanto se hace necesaria la suplementación con micronutrientes.

¿Qué debo de hacer si sospecho que mi hijo tiene anemia?

Ante la duda, acuda al establecimiento de salud mas cercano, ya que el hierro que le brindamos en la dieta diaria no siempre es el necesario o suficiente para cubrir sus necesidades o carencias que pueda tener nuestro pequeño. Además, en el centro de salud te brindaran múltiples alternativas para combatir y prevenir la anemia, con ricas recetas de alimentos nutritivos y divertidos, te brindaran consejos para que aprendas a preparar loncheras saludables, y de esa manera combatir juntos a la anemia.

¡Y no olvides acompañar siempre sus comidas ricas en hierro con un delicioso cítrico!