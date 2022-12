Kylian Mbappé se despide de “O rei Pelé”: “Su legado nunca será olvidado”

Insuperable pérdida para el deporte y para todos sus fanáticos. Pelé “O rei do futebol” dejó este mundo a los 82 años, con 3 títulos en una copa del mundo y 1025 goles que, han sido de los primeros, y de lejos los mejores de la historia. Kylian Mbappé, la nueva revelación del deporte del balompié y finalista reciente del mundial Qatar 2022, no dejó pasar este duro momento y se manifestó en sus redes sociales: “Su legado nunca será olvidado”.

Recordemos que Mbappé conoce personalmente al astro brasileño. Allá por el 2019 se encontraron en un evento para la marca de relojes Hublot, que no tuvo la mejor idea que juntar a 2 referentes: “al más grande de todos los tiempos” y a “una joven promesa”, que un año antes había llevado a Francia a ganar el mundial de Rusia.

Ese encuentro para Mbappé fue muy importante, no solo para su carrera que empezaba a ascender, sino también en lo personal. Tras su muerte expresó estas sentidas palabras en su red social: “El rey del futbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. QEPD REY”.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022