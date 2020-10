Kluger sobre incumplimiento a Fonavistas: “Necesitamos un Congreso que nos defienda”

Esta mañana en el programa ‘Hablemos Claro’ de Exitosa, conversamos con Fernando Kluger, Analista Económico y Financiero, para que nos comente su punto de vista sobre el incumplimiento de la Resolución del Tribunal Constitucional con relación a los Fonavistas.



“En el año 2018 se dio una resolución del Tribunal Constitucional que viene incumpliendo el gobierno por más que le dieron un plazo de año para que se pueda aplicar y en noviembre del 2019 llegó a aplicarse por Decreto de Urgencia, esa pregunta se la deben hacer al primer ministro, envés que se meta en problemas, debería meterse aquí porque hay un incumplimiento de un referéndum, de una ley, de una resolución del Tribunal Constitucional, más incumplimiento de eso ya no se puede dar. Por eso cuando el presidente de la República habla de referéndum, primero que cumpla con el referéndum que ya ha sido aprobado por el 65% de la población en el año 2010 y esta fue la segunda vez que se convocó. Por que en el 2009 García decía que no había plata, para eso no había plata pero para otras cosas sí”, precisó Kluger.

Por otro lado, el Analista Económico y Financiero indicó que el actual Congreso de la República debería actuar a favor de los Fonavistas para que se cumpla la devolución de su dinero.

“La ministra de Economía dice que está estudiando desde abril la ejecución de entrega de dinero a los Fonavistas, ya va perdiendo un año, aquí no hay nada que estudiar, esto ameritaría una censura en el Congreso, si tuviéramos uno que realmente se ponga la pilas y que no estuviera dedicado a otras cosas. Un Congreso que defienda a la población, uno que realmente sienta lo que le está pasando a este grupo de personas“, finalizó.

