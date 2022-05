Klopp, DT del Liverpool, reconoce triunfo del Real Madrid: “Lo merecen. Son la realeza de Europa”

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió a la final de Champions League que su equipo perdió por la mínima ante el Real Madrid y además de felicitar a la escuadra merengue, reconoció que el elenco inglés pudo hacer mejor las cosas durante el partido.

“Es un resultado más del fútbol. He visto la estadística y hemos tenido la misma posesión, pero nosotros hemos tirado mucho más. El portero ha sido el mejor del partido y eso quiere decir, que hay algo malo en el otro equipo. Nos ha faltado calidad arriba. Hemos hecho cosas muy raras. Nosotros hemos tenido nueve disparos y ellos uno. Cuando el Real Madrid juega con mucha profundidad, tiene amenaza al contragolpe. He visto muchas cosas buenas, pero no lo suficiente. No hay más. He felicitado al Real Madrid. Lo merecen. Son la realeza de Europa. Esto se trata de ganar. Algún día el Real Madrid perderá una final. No son invencibles”, indicó el estratega alemán.

El estratega alemán también reveló que a sus dirigidos les tomaría un tiempo asimilar que se pudo lograr un mejor resultado, pero precisó estar seguro que volverán más fuertes para la próxima edición de la Champions League.

“Les he dicho a los chicos en el vestuario, después de haber visto las celebraciones, les he dicho que ya me siento orgulloso. Sé que los chicos necesitan más tiempo para asimilarlo. Pero mis chichos han hecho una temporada impresionante. Las dos competiciones que no hemos ganado han sido por pequeños detalles. El City nos superó por un punto y el Madrid por un gol. Estos chicos son muy competitivos. Es un grandísimo grupo y vamos a volver. Mañana vamos a celebrar nuestra temporada. Podremos dormir tranquilamente y hablarlo. No vamos a celebrarlo a lo grande, pero que podamos celebrar una temporada impresionante juntos no ha terminado de la manera que queríamos. Son los hechos. Vamos a volver“, dijo Klopp.

Como se conoce, sumó este sábado en París su decimocuarto título de Champions League tras vencer por 1-0 al Liverpool, con un gol del brasileño Vinicius en el minuto 59.

El único tanto del encuentro tuvo una componente cien por cien sudamericana, ya que el brasileño Casemiro inició una jugada cediendo a la derecha al uruguayo Fede Valverde, quien centró el balón al área, donde apareció Vinicius en el segundo palo para empujar el balón a la red.

De este modo, el Real Madrid sumó su octava final consecutiva ganada, mientras que el Liverpool no se pudo tomar la revancha de la derrota en el partido decisivo de 2018 en Kiev (3-1).

