Kira Alcarraz: Me sorprendió que los congresistas no le hicieran preguntas a Vizcarra

La presidenta de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en EsSalud y MINSA durante la pandemia sanitaria del COVID-19, Kira Alcarraz, se pronunció luego de que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, acudiera a responder sobre las medidas ejecutadas durante su gestión y afirmó que le sorprendió que los congresistas no le hicieran preguntas al mandatario.

“Yo esperé, no sé, preguntas como quién dice ¿no? de cada congresista, que le hicieran, porque supuestamente, recuerden que él fue el más criticado, por no decir inclusive el más odiado, pero a la hora de la hora solamente un congresista de este equipo de comisión fue quién hizo la pregunta y eso también a mi me sorprendió“, declaró la congresista de Somos Perú ante la prensa.

También te puede interesar: COVID-19 | MINSA informa que la vacunación continuará durante el feriado largo

Vizcarra: “Antes de la pandemia ya teníamos serios problemas con la salud”

Por otro lado, el exmandatario, Martín Vizcarra, manifestó frente a esta comisión que, desde antes, ya se tenían grandes problemas en la atención de la salud.

“Recordemos que antes de la pandemia, ya teníamos serios problemas con la salud. Si uno sacaba una cita con el sistema de seguro social EsSalud, tenía que esperar dos, tres meses, para ser atendido. Si uno iba y quería hacer una consulta en un hospital del MINSA, tenía que ir dos, tres de la mañana, para poder ser atendidos. Con una situación tan precaria, encima nos viene la pandemia con todos sus requerimientos adicionales.”, indicó.

En ese sentido, señaló que la población estuvo desprotegida frente a esta enfermedad porque en las últimas décadas la salud no fue una prioridad para los gobiernos.

“En cuatro meses tuvimos que dar 23 decretos de urgencia, 37 decretos supremos y 445 resoluciones ministeriales del sector salud, todos orientados para hacer viables estas seis estrategias que habíamos dispuesto, porque el sector salud estaba en condiciones deplorables. ¿Por qué estábamos tan desprotegidos? Porque las últimas décadas, los últimos 50 años, la salud no ha sido prioridad en los gobiernos, ha sido desatendida.“, afirmó Vizcarra.

Otras noticias en Exitosa