Kike Suero sobre Vicky Tortero: “Me quiero casar con ella y tener una mujercita”

Un video registró a Kike Suero besando a una mujer en medio de las celebraciones por Año Nuevo. Al parecer se trataría de Vicky Tortero, bailarina de ‘La Tigresa del Oriente’.

Declaró para Trome, y confirmó al medio que busca contraer matrimonio con ella.

“Estoy super enamorado, ya teníamos un tiempo saliendo y verdad hay muchas cosas en ella que hicieron que me enamore,. Es la mujer con la que me quiero casa, porque es una buenísima dama, me entiende, es la mujer que un hombre como yo necesita, aparte que es muy bonita y la adoro”, declaró kike.

Asimismo, señaló que le gustaría tener un bebe con ella y casarse.

“Estoy en la casa de mi mamá, ya mi familia la conoce y la quiere un montón, y me caso con ella porque me caso, espero que sea en julio, y también quisiera tener un bebe, que sea mujercita”, declaró.