Kevin Quevedo fue presentado en el Goiás de Brasil

Buscará un futuro mejor. Kevin Quevedo fue presentado oficialmente en el Goiás de la Serie A del Brasileirao proveniente de Alianza Lima. El delantero peruano se mostró muy emocionado por su primera experiencia en el extranjero.

“Es un gran hecho llegar a Goiás, voy a jugar con mucha responsabilidad, trabajar mucho para llegar a grandes cosas”, comentó Quevedo en la conferencia de prensa.

“Tengo 22 años, estoy muy contento de llegar a Goiás, agradecido por los que confiaron en mí, ahora toca trabajar para hacer muchos goles”, añadió el exjugador de Alianza Lima.

Selección Peruana

Al ser consultado por su retiro de la selección peruana sub-23, el joven jugador no quiso responder al tema “De verdad de eso no me gusta hablar. Estoy pensando en Goiás”.

La meta

Quevedo también se refirió al nivel de competitividad que tiene la liga de Brasil. “Yo vengo de Peru, el nivel acá es muy superior en los entrenamientos, en la intensidad. Todavía no estoy como los otros jugadores a nivel físico, pero quiero ponerme al tope, hacer un buen año”, sentenció.