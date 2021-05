Kenji Fujimori: El comunismo avanza con el mismo fin de destruir el país

Atención. Este miércoles, Kenji Fujimori reapareció nuevamente en las redes sociales, tras superar el covid-19 y señaló que en estas elecciones se puede salvar al país votando por la “libertad” que es Keiko Fujimori de Fuerza Popular, y no por el comunismo que “quiere destruir el Perú”.







En esa línea, el excongresista Kenji Fujimori, a través de su cuenta oficial de Twitter, se refirió a la segunda vuelta electoral y solicitó a sus seguidores votar por la libertad, pues considera que, “así como el COVID-19 puede matarnos, el comunismo avanza con el mismo fin”.

“Cuando yo me entero que tengo COVID-19, el día lunes que me hago el examen y me dicen que salí positivo, automáticamente todas las ideas y pensamientos se te empiezan a formar como una mazamorra. Pero cuando empiezas a tranquilizarte, te das cuenta que tienes dos posibilidades: que el virus avance y te termine quitando la vida o que el virus retroceda y te salve”, expresó Kenji en el clip de su video.





También puedes leer: Poder Judicial declaró improcedente acción de amparo de Martín Vizcarra contra el Congreso

“Ahora, ¿a qué voy? Al ámbito político. Estamos en un escenario donde tenemos dos posibilidades: libertad versus comunismo, libertad versus privación de las libertades. Pero hay una gran diferencia: que todos podemos decidir. Todos tenemos la capacidad de decidir y, por supuesto, optaré por la libertad”, continuó.

De esta manera, agregó que defenderá la libertad y, por tanto, votará a favor de su hermana y candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Voy a trabajar, luchar y defender la libertad. Por ese motivo, todos somos Keiko. Keiko, estamos contigo. Que Dios te bendiga”, sentenció.

Pandemia y elecciones, dos realidades similares. Así como el #VIRUS puede matarnos, el #COMUNISMO avanza con el mismo fin: DESTRUIR el país.

Tenemos dos posibilidades: #Libertad vs #Comunismo.

Votemos por la libertad, nosotros podemos decidir y salvar al #Perú.#SomosKEIKO pic.twitter.com/Fp6jdaDgUs — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) May 12, 2021

También puedes leer: Fujimori sobre Castillo: “Si tiene los pantalones para querer humillarme, que se los ponga para debatir”

MÁS EN EXITOSA: