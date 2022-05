Kelly Portalatino sobre mesa directiva del Congreso: “Me han amordazado”

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, denunció el “abuso autoritario” de la Mesa Directiva del Parlamento, debido a que se le impidió expresar su opinión en el pleno del Congreso, previo a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“Necesitamos una posición y un uso de la palabra dentro de nuestro pleno. Denuncio públicamente el abuso autoritario que ha generado dentro de la Junta de Portavoces y también de la Mesa Directiva”, declaró la parlamentaria en los exteriores del Congreso.

Asimismo, consideró “lamentable” que los congresistas de las diferentes bancadas hayan votado a favor de continuar con la sesión, tras el acuerdo de la Junta de Portavoces de permitir la exposición del titular de la comisión especial, el congresista José María Balcázar, y las elecciones de los candidatos al TC sin debates, ni cuestiones previas.

En esa línea, indicó que los miembros de su agrupación parlamentaria no tenían conocimiento sobre las acciones que se realizarían en el pleno.

“Es lamentable porque como hay mayoría siempre se deja llevar porque no sabemos la agenda cómo se hará la sesión de Junta de Portavoces. Los integrantes de la bancada no teníamos conocimiento de las acciones que iban a tomar en ese momento”, manifestó.

También puedes leer: Salas: “El conflicto político tiene que parar. Hay voluntad del Gobierno de extenderle la mano al Congreso”

Además, señaló que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha “vulnerado” su derecho a la libre expresión y se “ha burlado del pueblo peruano”.

“El día de hoy he sido expresiva y he generado mi derecho constitucional y mi derecho, según el reglamento del Congreso y se ha vulnerado mi derecho a la libre expresión. Me han amordazado, me han limitado como mujer, como madre, como todo. No es posible que la presidenta se siga burlando del pueblo peruano al no darle el uso de la palabra a una ciudadana y a una congresista”, sostuvo.

Por su parte, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, también se pronunció al respecto y consideró de “incongruente” que no se realice un debate sobre la selección de los seis abogados aptos para integrar el TC.

“Quiero señalar que en Junta de Portavoces yo he votado en contra de esta decisión. Lamentablemente ha habido una decisión mayoritaria. Hoy nuevamente se ha sometido a una votación a mano alzada que me parece incongruente, que no pueda hacerse un debate para exponer las razones políticas y las razones por las cuales las distintas bancadas y congresistas tomamos sobre este tema”, indicó.

“Son decisiones arbitrarias que se exponen a espaldas de la ciudadanía. Después no digan por qué la población rechaza tanto al Congreso”, añadió.

Más información: