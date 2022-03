Kelly Portalatino: “Es deplorable la actitud de Chirinos, que no comprende aún, que Castillo es el presidente de todos los peruanos”

Este lunes, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se pronunció tras la declaración de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País, en contra de la decisión del mandatario, Pedro Castillo, de retirarse del Parlamento tras exponer su discurso, en el marco del debate de la moción de vacancia presidencial.

La legisladora Portalatino le pidió respetar al jefe de Estado, Castillo Terrones, quien ha sido elegido “democráticamente” por la población. Asimismo, señaló que las expresiones de Chirinos hacia el presidente Castillo solo demuestran ser una ofensa y no un postura en “democracia”.

“Respete señora. Es deplorable la actitud de una madre de la patria, que no comprende aún, que el presidente Castillo, es el presidente de todos los peruanos, elegido democráticamente por el voto popular. No se equivoque, vociferar ofendiendo no es democracia”, publicó Portalatino en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que, a su turno, la congresista Chirinos arremetió en contra del presidente Castillo y se mostró a favor de la moción presentada por la bancada de Renovación Popular. En esa línea, recordó que la Fiscalía ordenó la detención preliminar de los sobrinos del jefe de Estado, el exsecretario general del Despacho Presidencial y otros, por presuntos actos de corrupción.

Tras ello, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, pidió que Chirinos “retire la palabra sobre la corrupción”, debido a que “todavía no se ha comprobado, ni se ha tenido pruebas”. “Si las tiene, que las muestre en este momento”, añadió.

