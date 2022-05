Kelly Portalatino: “El pueblo no va a estar tranquilo hasta que se redacte una nueva Constitución”

En Exitosa, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) aseguró que el pueblo “no se va a quedar quieto” y va a salir a las calles a expresarse a favor de la Asamblea Constituyente. Esto luego que la Comisión de Constitución del Congreso archivara el proyecto de ley sobre referéndum.

“Somos conscientes de que el pueblo no se va a quedar quieto y va a salir a las calles a expresarse [por la Asamblea Constituyente]. No va a estar tranquilo hasta que se redacte una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Eso es parte de la democracia”, dijo durante un debate con su colega Carlos Anderson (legislador no agrupado).

También puedes leer: Sigrid Bazán por Día de la Madre: “Feliz día, en especial a las madres de las ollas comunes”

La parlamentaria señaló que las paralizaciones que se realizaron en varios punto del país, durante el mes de abril, eran también porque la población pedía el cambio de la Carta Magna.

“Cuando se ha presentado estas paralizaciones y movimientos de los diferentes sectores, no solo ha sido porque sentían que el presidente no cumplía sus promesas, sino ellos también exponían que querían una nueva Constitución”, agregó.

Portalatino señaló que una de las motivaciones del partido de gobierno para cambiar la Constitución es el capítulo económico debido a las reglas desiguales entre monopolios.

“No estamos en contra de los monopolios. Hay monopolios peruanos que no tienen esa capacidad e igualdad, como tienen los monopolios privados”, precisó.

“¿Por qué nosotros queremos mejorar el marco económico? Porque el artículo 63 de la Constitución que nos indica que las empresas privadas tienen la misma competitividad con las empresas nacionales”, sostuvo.

Mencionó también que la Constitución de 1993 se gestó “a través de un golpe de Estado” y por un congreso constituyente “que no fue conformado por las grandes representantes de las organizaciones” sociales.

Cabe precisar que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó este viernes el archivamiento del proyecto de ley del Gobierno para consultar a la población si convoca o no a una Asamblea Constituyente.

También te puede interesar: Keiko Fujimori le dedicó un emotivo mensaje a su mamá: “A pesar de nuestra vida tan difícil siempre estuviste ahí”

Más noticias en Exitosa: