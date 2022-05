Kelly Portalatino: “El Congreso no debe temer a la Asamblea Constituyente”

La congresista de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino , se pronunció sobre el proyecto de ley de reforma constitucional del Ejecutivo que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política.

“Se debe convocar un referéndum, escuchemos el clamor popular. El pueblo debe elegir si va o no. El congreso no debe tener miedo a la Asamblea Constituyente”, comentó la parlamentaria.

Además, se refirió a las declaraciones del congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, el cual señala que la propuesta es institucional.

Te puede interesar: Áncash: Trabajadores de Sunafil en Chimbote realizan protesta por derechos

“El congresista debe ser respetuoso con la primera investidura del Estado y segundo dicha propuesta no es inconstitucional, esto lo han declarado diversos especialistas en la materia”, puntualizó.

Por último, se refirió al presidente de la República Pedro Castillo tras el presunto plagio del 54% de su tesis de maestría presentada en la Universidad César Vallejo.

“Es un tema administrativo. Son situaciones que buscan generar mayor inestabilidad del Gobierno y las que debemos evitar”, detalló.

También puedes leer: Áncash: Ordenan nueve meses de prisión preventiva para sujetos involucrados en tráfico ilícito de drogas

DATO:

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ratificó este martes que el Gobierno no impondrá la Asamblea Constituyente y respetará la decisión que tome el Congreso de la República respecto a dicho proyecto de ley.

“No estamos imponiendo la Asamblea Constituyente. Estamos proponiendo con un proyecto de ley para que el Congreso lo debate y analice. Si lo aprueba, bien, si no lo aprueba, también. El Poder Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso”, declaró durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, en el que sustentó dicha iniciativa.

En esa línea, Torres Vásquez aseguró que la propuesta del Ejecutivo no tiene nada de inconstitucional. “Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada de inconstitucional como salieron a decir muchos constitucionalistas, no sé de dónde inventaron eso”, añadió.

Según remarcó, la Carta Magna está fuera del ordenamiento jurídico al ser la base de todas las normas en el país. Por ello, indicó, se debe debatir con criterios técnicos sobre la necesidad de realizar una nueva Constitución a través de la asamblea.

Más información: