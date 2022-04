Kelly Portalatino cuestionó al alcalde de Moche por desaire al presidente Castillo

A través de las redes sociales, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, cuestionó a César Fernández Bazán, alcalde de Moche, quien este martes rechazó el reconocimiento que le hizo el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Incluso, la perulibrista señaló que la actitud del burgomaestre debería ser sancionada por sus regidores.

“Rechazamos la actitud irrespetuosa y malcriada del alcalde de Moche, quien ataca la investidura del presidente. Actitud que debería ser sancionada por sus regidores pues el evento reconoce el esfuerzo del equipo de gerentes y funcionarios que hacen posible una buena gestión edil”, señaló Portalatino en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que, en diálogo con Exitosa, César Arturo Fernández Bazán, señaló que rechazó el reconocimiento a su gestión municipal del presidente Pedro Castillo al considerar que la ceremonia donde se premió a varios burgomaestres de todo el país fue un “circo político”.

“Yo le entregué el premio y él pensaba que yo quería tomarme una foto con él, no era así. Yo le entregué el premio, y le dije: señor, ese premio, se lo devuelvo porque Moche no está para premios, sino para ejecución y acción y usted debería hacer lo mismo, así que tome su premio para usted que no me voy a prestar para este tipo de circos políticos”, declaró en nuestro medio.

Manifestó que esperaba que, aparte de la entrega de cuadros honoríficos, en el evento se discutiera la problemática, el presupuesto y las propuestas para impulsar el desarrollo a través de los gobiernos locales. Sin embargo, indicó que esto nunca sucedió.

