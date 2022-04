Keiko Fujimori tras resolución de la Corte IDH: “No le deseamos el mal a nadie, que Dios los perdone”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que su familia no pierde la fe y seguirá luchando por la libertad de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano abstenerse de excarcelar al exmandatario.

En declaraciones a la prensa, la excandidata presidencial lamentó que esta sea “la segunda vez que le generan una profunda desilusión” a su padre, señalando que es una persona mayor con problemas de salud. Además, consideró que todo el trámite que se ha llevado en torno al caso de su padre no es una casualidad y que estaría premeditado.

“Siento que todo lo que está pasando no es casualidad, esta demora en todo el tramite para que salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia, no son derechos humanos, es totalmente injusto para una persona que esta enferma y que es un anciano de avanzada edad”, manifestó a los medios de comunicación.

También puedes leer | “No nos queda más que dar cumplimiento a fallo de la CIDH”, señala abogado de Fujimori

“Frente a este dolor, le pedimos a Dios que le dé muchas fuerzas a nuestro padre porque es lo que más necesita para sobrevivir y resistir frente a esta desilusión (…) Le pedimos también a Dios que perdone a todas las personas que han generado este maltrato y que se burlan del dolor de nuestra familia. No le deseamos el mal a nadie, que Dios los perdone”, agregó.

Cabe indicar que este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre el indulto de Alberto Fujimori y señaló que el Estado peruano no debe acatar el fallo del Tribunal Constitucional que autoriza la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

Asimismo, la corte precisa que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018.

Más en Exitosa