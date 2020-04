Keiko Fujimori: “Todos tenemos el mismo derecho a la vida”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a expresar su preocupación sobre la situación de los centros penitenciarios del país, frente a la pandemia del coronavirus COVID-19.

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, Fujimori Higuchi exhortó a las autoridades competentes a que tomen medidas “para salvar a internos y trabajadores del INPE”.

“Lamentablemente, la enfermedad y la muerte ya son una realidad en muchos penales del país. Desde aquí quiero dar un testimonio de lo que vivimos reclusas y trabajadores penitenciarios. La angustia y el miedo a morir es una bomba de tiempo que puede generar tragedias tan dolorosas como la ocurrida ayer en el Penal Castro Castro”, expresó.

Al respecto, alertó que se necesitan urgentemente pruebas de descarte para COVID-19. “Hay muchos internos con síntomas que no tienen la atención que necesitan. Lo ocurrido con Antauro Humala es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo. No es posible que siendo positivo a coronavirus no haya sido trasladado a un hospital”, puntualizó.

Asimismo, la excandidata presidencial sostuvo que le causa dolor “ver la desesperación de tanta gente que lo único que está pidiendo es no morir en medio de la indiferencia”. “Todos tenemos el mismo derecho a la vida”, manifestó.