Fujimori tras presuntos audios de Villaverde y Silva: Se espera medidas drásticas por parte del Congreso

¡Atención! Este sábado, Keiko Fujimori Higuchi, se pronunció luego de que se hicieran públicos nuevos presuntos audios de el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva e indicó que el presidente Pedro Castillo debería renunciar. Incluso, señaló que de no hacerlo, el Congreso “podía tomar decisiones” ya que estaba capacitado constitucionalmente para hacerlo.

“Es gravísima la información que se ha dado a conocer […] esperamos que haya una investigación a profundidad, porque cada vez más hay evidencias que involucran al círculo más cercano al presidente de la República. Es una oportunidad para los grupos políticos que en su momento se abstuvieron o votaron en contra de la vacancia. Los ciudadanos están esperando medidas drásticas por parte del Congreso de la República y creo que ha llegado su momento”, indicó en la lideresa de Fuerza Popular.

Luego, añadió que es hora de que el jefe de Estado decida dar un paso al costado. “Ya lo he señalado en varias oportunidades, el presidente debería renunciar y si no es así el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para tomar decisiones”, precisó.

Fujimori Higuchi también aprovechó en señalar que su viaje a Loreto no significaba el inicio de su campaña electoral de cara a las próximas elecciones 2026.

“No he venido a hacer campaña, vine a apoyar a los candidatos de Fuerza Popular que participan en Elecciones Regionales. No está dentro de mis planes todavía participar, no sé qué cosa pasará en los próximos meses o años, es muy difícil predecir la coyuntura, pero sí creo que se debería consensuar más entre todos los partidos democráticos, buscar espacios de consenso, armonía y buscar candidaturas que reúnan y representen a varios partidos”, concluyó.

