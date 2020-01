Keiko Fujimori: “No existe peligro de fuga en mi caso”

A solo unas horas de que el Juez Zúñiga decida si Keiko Sofía Fujimori Higuchi regresa o no a prisión preventiva, la lideresa de Fuerza Popular utilizó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que la acompañen a hacer un análisis simple sobre su caso.

“Un pedido de prisión preventiva no es un juicio adelantado; es un proceso que solo determina si la persona investigada afronta el juicio en libertad o en prisión. Y debería ser en prisión solamente si la libertad del investigado pone en riesgo el desarrollo del posible juicio”, aseveró la exprimera dama.

“Solo debe haber prisión preventiva si existe un peligro para el proceso; peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia (…) La libertad es la regla, la libertad es la excepción. No lo digo yo, es un principio fundamental del debido proceso. Esto fue confirmado hace poco en un pleno casatorio del Poder Judicial y a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, que me devolvió la libertad”, agregó.

También tuvo palabras para referirse a José Domingo Pérez; “El fiscal ha tomado mi caso como una obsesión personal, y ha llegado al extremo de atacar a miembros del TC porque no le dieron la razón. No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta cuando mi padre renunció desde Japón, me quedé aquí en mi país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho”, añadió.

“No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga el riesgo el proceso ni le he pedido a nadie que lo haga. Ningún aportante me ha señalado en lo absoluto. Hay alguien que a cambio de no ir a prisión ha pretendido señalarme, pero esto tendría que corroborarlo y no han podido hacerlo porque eso es totalmente falso”, continuó explicando en su video la exprimera dama.

Mira el video a continuación y entérate qué más dijo Keiko Sofía Fujimori: