Keiko Fujimori: “Los retrocesos en la reforma promovidos desde el MTC necesitan un alto definitivo”

A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó lo adelantado por el vocero de su bancada, Nano Guerra, e indicó que presentarán “de manera inmediata” una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.





“La agencia de empleos, los negociados personales y los retrocesos en la reforma promovidos desde el MTC necesitan un alto definitivo. Por eso, desde Fuerza Popular, vamos a presentar también una censura inmediata contra el ministro Juan Silva”, precisó Fujimori Higuchi mediante su cuenta de Twitter.

Como se conoce, este martes, Nano Guerra, fue cuestionado por no haber firmado la moción de censura contra el titular del MTC que viene siendo promovida -sin el respaldo necesario- por Susel Paredes (Partido Morado) hace semanas.

“Claro que firmaremos, pero firmaremos la moción de censura que está presentando Fuerza Popular con firmas de otras bancadas dónde sí alcanzaremos el nro. Susel no pudo por su poca representatividad y formas poco democráticas. No te preocupes que vamos por la censura del MTC”, indicó Guerra García, tras ser cuestionado sobre por qué no había firmado la censura promovida por Paredes.

SILVA PIDE QUE INVESTIGUEN ANTES DE CENSURARLO

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, se pronunció luego que un grupo de congresistas respaldara la inicitiva de la legisladora del Partido Morado, Susel Paredes, para presentar una moción de censura en su contra.

En declaraciones para la prensa, el ministro exhortó a los legisladores a “investigar” antes de plantear una moción. Aseguró, además, que los cuestionamientos en su contra “son falsos”, pese a que la renunciante viceministra de su cartera, Fabiola Caballero, denunció que la institución se ha convertido en “una aparente agencia de empleos”.

