Keiko Fujimori: “Fiscal ha tomado mi caso como obsesión personal”

A días de conocerse el fallo del juez Víctor Zúñiga al pedido de prisión preventiva en su contra, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi se pronunció a través de sus redes sociales para dejar claro que no existe peligro de fuga, ya que cuando su padre renunció por fax se quedó en el país para dar la cara.

Keiko Fujimori dijo que vive días de incertidumbre a la posibilidad que sus menores hijas puedan vivir nuevamente la experiencia de no contar con su presencia en los próximos días.

“Un fiscal ha tomado mi caso como una obsesión personal, y ha llegado al extremo de involucrar y atacar miembros del Tribunal Constitucional porque no le dieron razón. No existe peligro de fuga a ustedes le consta. Cuando mi padre renuncio desde Japón me quede en nuestro país para enfrentar dar la cara más de 20 años”, afirmó.