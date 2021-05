Keiko Fujimori: “Es mi voluntad política indultar a mi padre”

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el posible indulto que le brindaría a su padre, Alberto Fujimori, en caso gane la segunda vuelta de las Elecciones Generales.







Según indicó la candidata del fujimorismo, respetará “el debido proceso” y todos los “procedimientos” para otorgar la gracia presidencial al expresidente en un eventual gobierno.

“He sido muy transparente que esa es mi voluntad política [indultar a Alberto Fujimori], obviamente respetando el debido proceso y todos los protocolos. Seguiremos todos los procedimientos como corresponde”, dijo en entrevista para Canal N.





Al ser consultada sobre que pasaría si la Comisión de Gracias Presidenciales llegara a la conclusión de que Alberto Fujimori no cumple uno de los requisitos para ser indultado, Keiko Fujimori evitó brindar una respuesta y señaló que es muy pronto para adelantar una posición. “No nos adelantamos a esas posibilidades, todavía no he ganado la elección. Esperemos paso a paso“, sostuvo.

Debate del JNE

La aspirante al sillón presidencial también informó que, en los próximos días, su partido dará a conocer quienes participarán en el debate oficial de técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, este 23 de mayo se realizará un encuentro entre el equipo técnico de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular. En tanto, el encuentro entre ambos candidatos a la Presidencia, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se llevará a cabo este domingo 30 de mayo.

