Keiko Fujimori denuncia que figura como “fallecida” en sistema del Reniec y pide rectificación inmediata

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también advirtió que figura como “fallecida” en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), sumándose a los casos de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea (Breña) y prófugo de la justicia, así como de Patricia Benavides, fiscal de la Nación.

Mediante un documento dirigido a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, la excandidata presidencial solicitó la “rectificación inmediata” de sus datos personales en el registro.

Asimismo, adjuntó un acta de defunción en la que figura su fallecimiento ocurrido el pasado 12 e febrero, en el distrito de Limabamba, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. Cabe resaltar que dicha información es evidentemente falsa.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en la base de datos del Reniec mis datos personales han sido adulterados. Adjunto copia del acta de defunción expedida en la fecha y en la que consta que, para el sistema Reniec, fallecí en la región Amazonas el 12 de febrero”, se lee en el oficio.

Finalmente, reiteró su exhortación a tomar las medidas correctivas del caso, pues consideró que “más allá de los problemas de seguridad de la base de datos del Reniec, los ciudadanos nos debemos ser expuestos y perjudicados de esta forma”.

PRONUNCIAMIENTO DEL RENIEC

La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, afirmó que el Ministerio de Salud (MINSA) “no tiene un control” de sus usuarios encargados de emitir certificados de defunción, esto luego que el dueño de la casa de Sarratea y prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez, figurara tres días como difunto.

“Sepan que no es RENIEC quien emite los certificados de defunción, que no es RENIEC quien está incurriendo en un problema sino que es el Ministerio de Salud quien no quiere ver, ni si quiere tiene un control de sus usuarios, no quiere ver lo que está pasando”, aseguró Velarde en una conferencia de prensa realizada este viernes.

La alta funcionaria explicó que se autorizó la emisión de actas de defunción de oficio, sistema que evaluaron cerrar pero “quisieron darle la confianza” al MINSA.

